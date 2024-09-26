США оголосили про військову допомогу Україні на мільярди доларів: ЗСУ отримають батарею Patriot та далекобійні авіабомби для F-16

Крилаті авіабомби JSOW. Фото: Raytheon

26 вересня США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів та введення санкцій проти Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави подякував США за надання важливих засобів захисту людей в Україні.

«Додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря-земля», а також засоби для зміцнення оборонно-промислової бази України. Ціную рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, введені для подальшого обмеження можливості Росії фінансувати свою агресію проти України», – заявив він.

Як повідомили у Білому домі з посиланням на слова президента США Джо Байдена, Америка вперше передає Україні крилаті авіабомби JSOW.

Вони можуть встановлюватись на винищувачі F-16. Їхня дальність – понад 100 кілометрів.

Нагадаємо, що раніше США виділили пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.