Армія РФ обстріляла Лиман: загорівся дах п'ятиповерхівки, рятувальники гасили масштабну пожежу

25 вересня російські війська вдарили по місту Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Внаслідок обстрілу загорівся п'ятиповерховий житловий будинок, господарська споруда та суха трава.

Рятувальники загасили пожежу на загальній площі 5015 квадратних метрів.

Нагадаємо, що 25 вересня окупанти обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого поранення отримали дві людини, зокрема рятувальник.