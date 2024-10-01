З 1 жовтня «Нова пошта» збільшила тарифи: деталі

З 1 жовтня «Нова пошта» підвищує тарифи на доставку документів, посилок і вантажів у середньому на 10 гривень. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
«Тарифи піднімуться в середньому на 10 гривень залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика. Водночас ми скасували деякі платежі, наприклад, комісію за оголошену вартість при поверненні посилок», — йдеться у повідомленні.
Клієнтам доступні безкоштовні послуги:
«За час повномасштабної війни в Україні зросли ціни на енергоносії, електроенергію та паливо, які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%», — пояснили у компанії.
З 01.10.2024 діють такі тарифи:
Доставка по місту:
Доставка по Україні:
Вантажі понад 30 кг:
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