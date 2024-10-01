З 1 жовтня «Нова пошта» збільшила тарифи: деталі

Нова пошта збільшила тарифи із 1 жовтня. Фото: відкриті джерела

З 1 жовтня «Нова пошта» підвищує тарифи на доставку документів, посилок і вантажів у середньому на 10 гривень. Про це повідомили у пресслужбі компанії.



«Тарифи піднімуться в середньому на 10 гривень залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика. Водночас ми скасували деякі платежі, наприклад, комісію за оголошену вартість при поверненні посилок», — йдеться у повідомленні.



Клієнтам доступні безкоштовні послуги:

безкоштовне повернення від покупця продавцю у разі, якщо товар не підійшов;

безкоштовна переадресація посилки по Україні, доки посилка не приїхала до точки отримання;

безкоштовна упаковка у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг та конверти для документів.

«За час повномасштабної війни в Україні зросли ціни на енергоносії, електроенергію та паливо, які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%», — пояснили у компанії.



З 01.10.2024 діють такі тарифи:



документи — 65 грн. У вартість входить фірмовий картонний конверт;

посилки до 30 кг. «Нова пошта» може упакувати безкоштовно ваше відправлення у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. При надсиланні через поштомат фіксована вартість упаковки — 15 грн.

Доставка по місту:



до 2 кг — 60 грн;

до 10 кг — 90 грн;

до 30 кг —140 грн.

Доставка по Україні:

до 2 кг — 80 грн;

до 10 кг — 110 грн;

до 30 кг — 160 грн.

Вантажі понад 30 кг:

