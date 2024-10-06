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За день від обстрілів РФ загинули двоє жителів Донецької області

06 жовтня 2024, 08:51

За день від обстрілів РФ загинули двоє жителів Донецької області

Двоє мешканців Донецької області загинули за день від обстрілу РФ Двоє мешканців Донецької області загинули за день від обстрілу РФ

За 5 жовтня росіяни вбили двох мешканців Донеччини: у Великій Новосілці та Торецьку. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 8 людей в області за добу дістали поранення. П'ятеро зазнали поранень у Костянтинівці, двоє у Селидовому та ще одна людина дістала поранення у Великій Новосілці.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи склала 2797 людей вбитими та 6225 - пораненими.

Раніше стало відомо, що 4 жовтня на Донеччині під російськими обстрілами загинув мирний житель.

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