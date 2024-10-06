За день від обстрілів РФ загинули двоє жителів Донецької області

Двоє мешканців Донецької області загинули за день від обстрілу РФ

За 5 жовтня росіяни вбили двох мешканців Донеччини: у Великій Новосілці та Торецьку. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ще 8 людей в області за добу дістали поранення. П'ятеро зазнали поранень у Костянтинівці, двоє у Селидовому та ще одна людина дістала поранення у Великій Новосілці.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи склала 2797 людей вбитими та 6225 - пораненими.



Раніше стало відомо, що 4 жовтня на Донеччині під російськими обстрілами загинув мирний житель.