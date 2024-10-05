Обстріл Донеччини: двоє людей загинуло і шість поранено за день

Двоє людей загинуло та шість поранено внаслідок атак військами РФ Бахмутського, Волноваського та Краматорського районів Донецької області протягом суботи, 5 жовтня. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Об 11:00 збройні сили РФ, ймовірно, з артилерії вдарили по Торецьку, внаслідок чого загинула 65-річна жінка.



Близько 12:00 російські війська завдали авіаудару по селищу Велика Новосілка. В результаті атаки постраждали подружжя: 86-річний чоловік загинув, а його дружина 76 років отримала численні поранення.



О 15:00 під бомбовий удар потрапила Костянтинівка. У житловому кварталі постраждали п'ятеро городян - три жінки віком 54, 63 та 74 роки та 54 та 72-річні чоловіки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення та різані рани голови та кінцівок.



Пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі, газопроводи, автомобілі та гараж. Попередньо по населених пунктах російські війська вдарили «КАБ-250».



Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).