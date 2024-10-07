ППО збила дві ракети і 32 БПЛА — Повітряні сили

ППО збила ракети та дрони 7 жовтня. Фото: Повітряні сили

Російська армія з 20:00 06.10 до 8:30.00 07.10 завдала удару по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, керованої авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу, а також ударними БПЛА. Також близько 08:20 росіяни атакували трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з трьох літаків МіГ-31К. Сили та засоби ППО збили 32 БПЛА та дві ракети. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80 повітряних цілей.



«В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» у Київській області та 32 ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях», — йдеться у повідомленні.



Крім того, зафіксовано кілька попадань ударних БПЛА у прифронтовій Харківській області. Один з трьох «Кинджалів» потрапив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.



Крім того, 37 російських безпілотників локально втрачено в різних регіонах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Один БПЛА – у повітрі, бойова робота триває.



Раніше ми писали, що вранці 7 жовтня російські літаки МіГ-31К здійснили пуски аеробалістичних ракет «Кинджал» Україною. У всій країні було оголошено тривогу.