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Україна не продовжить угоду з РФ щодо транзиту газу — Шмигаль

07 жовтня 2024, 16:59

Україна не продовжить угоду з РФ щодо транзиту газу — Шмигаль

Україна не продовжить угоду щодо транзиту російського газу. Фото: Денис Шмигаль Україна не продовжить угоду щодо транзиту російського газу. Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні не збираються продовжувати транзитну угоду з Росією цього року. Про це він заявив під час спільної пресконференції зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо 7 жовтня.

 «Україна не продовжуватиме транзитну угоду з Росією після завершення терміну її дії. Стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну», — зазначив він.

Прем'єр закликав країни Європи відмовитися від російського газу та нафти. 

«Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема, Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на поступову диверсифікацію постачання», — зазначив він.

За словами Шмигаля, Україна готова надалі виконувати свої зобов'язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договором до Енергетичної Хартії.

Як зазначається, поточна транзитна угода між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Таким чином, РФ транспортувала газ через територію України до країн ЄС. Раніше в Україні вже говорили, що не продовжуватимуть контракт з РФ.

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