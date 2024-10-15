У РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР: до кінця року їх можуть відправити в Україну – WP

Декілька тисяч північнокорейських солдатів піхоти зараз проходять навчання в Росії й до кінця року можуть бути направлені на лінію фронту в Україні. Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на представника української військової розвідки.



Південнокорейські експерти вважають правдоподібним, що КНДР відправить військовий персонал до Росії, особливо технічних радників для нагляду за використанням північнокорейської зброї на землі.



За словами українського чиновника, Путін, можливо, попросив у Північної Кореї допомоги з живою силою, щоб уникнути нової хвилі мобілізації для поповнення своїх військ. Північнокорейські війська можуть звільнити резерви російської армії, які зараз перебувають у РФ, що може «значно вплинути» на певних ділянках лінії фронту.

Нагадай, що у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів.