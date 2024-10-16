Росія для війни проти України готує понад 10 тисяч військових з КНДР на Далекому Сході – ЗМІ

У Росії Далекому Сході зараз триває підготовка понад 10 тисяч північнокорейських військових. Про це повідомило агентство «РБК-Україна» з посиланням на джерело в Силах оборони України.



Військових з КНДР готують до перекидання на прикордонні території біля України. Також їх готують і для ротації російських військ, щоб звільнити їхній особовий склад.

Нагадаємо, що до України військових Північної Кореї можуть відправити до кінця року.



Для цього у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів.



Однак перші військові КНДР уже втекли з позицій поблизу України.