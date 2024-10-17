Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Норвегія найближчим часом передасть Україні шість винищувачів F-16

17 жовтня 2024, 19:28

Норвегія найближчим часом передасть Україні шість винищувачів F-16

Винищувач F-16. Фото: Lockheed Martin Винищувач F-16. Фото: Lockheed Martin

Під час Ради Україна-НАТО міністр оборони України Рустем Умєров провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Граммом. Про це повідомив сам Умєров.

За словами Умєрова, вони обговорили поточну ситуацію на фронті та потреби України, зокрема у далекобійній зброї.

«Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Окремий фокус – авіаційна складова. Зокрема, посилення наших можливостей винищувачами F-16. Норвегія продовжить підтримку та надасть Україні шість літаків найближчим часом», – розповів голова Міноборони.

Нагадаємо, що Німеччина разом із трьома країнами НАТО готує для України великий пакет військової допомоги.

ТЕГИ

Люди
Рустем Умєров
Місця
Україна Норвегія
Інше
Війна F-16

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:10
Окупанти відкрили частину траси, яка зв'яже Ростов із Маріуполем: вони назвали це «з'єднанням історичних регіонів РФ»
12:45
В окупованому Криму «націоналізували» підприємство ПАТ «Севастопольгаз»
09:41
Армія РФ просунулася біля чотирьох населених пунктів Донецької області — DeepState
07:38
З окупації в Україну повернули ще двох жінок
23:20
Горлівка знову атакована безпілотниками: 1 чоловік загинув, 4 — поранені
23:00
Головне за день: Зеленський показав план перемоги. США не захищатимуть небо України
16:32
«ДНР» хоче продавати донецькі підприємства російським «інвесторам» після відновлення
15:50
Партизани виявили секретне місце дислокації окупантів у Горлівці
12:11
За два місяці РФ захопила у 5,5 разів більше території України, ніж за весь 2023 рік — аналітики
11:41
ЗСУ будуть змушені залишити Селидове, щоб уникнути оточення — аналітик BILD
10:38
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:10
«Запорука безпеки»: на окупованій Луганщині дітей вчать, як «правильно» спілкуватися з військовими РФ – ОВА
23:18
Головне за день: Військові КНДР втекли з фронту. Гуманітарна криза у Лисичанську
23:04
На окупованій Донеччині 48 дітей помістили до психіатричних лікарень через «радикалізм»
17:30
«ДНР» заявила про поранення п'яти мешканців Горлівки
12:50
«Життя практично зупинилося»: в окупованому Лисичанську мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку – ОВА
11:33
Поблизу кафе під окупованим Єнакієво знайшли потужну авіабомбу
11:07
На окупованій Луганщині росіяни посилено перевіряють чоловіків: у ОВА пояснили, із чим це пов'язано
10:58
Виробництво сталі в Україні може скоротитися вдвічі у разі втрати Покровська
10:35
Російські війська підійшли на 2 кілометри до міста Курахове Донецької області — аналітик BILD
усі новини
20:36
Авіація РФ скинула три авіабомби на Курахове: знищений Центр культури, є поранений
19:28
Норвегія найближчим часом передасть Україні шість винищувачів F-16
18:49
«Машина в дірках»: автомобіль начальника Часовоярської МВА потрапив під обстріл
18:01
«Всього кілька тижнів»: Україна всерйоз розглядає можливість відновлення ядерної зброї – Bild
17:22
Розвідували стратегічно важливі об'єкти «Укрзалізниці»: СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ на Донеччині
16:50
РФ вдарила по Дніпропетровщині з артилерії: троє постраждалих
16:33
Збройним Силам України довіряє 91,5% опитаних громадян
16:31
Вдова Сергія Сивохо підтвердила, що шоумена поховали у Донецьку
16:11
Повномасштабна війна в Україні триватиме ще як мінімум два роки — BILD
16:10
Окупанти відкрили частину траси, яка зв'яже Ростов із Маріуполем: вони назвали це «з'єднанням історичних регіонів РФ»
15:40
Або в України буде ядерна зброя, або НАТО — Зеленський
15:36
Понад 60 млн гривень було спрямовано на потреби підрозділів, які захищають Донеччину
14:46
У Волноваському районі рятувальники розвантажили та доставили 9 000 кг гуманітарного вантажу
14:22
Російські війська атакували енергооб'єкти в п'яти областях — Міненерго
13:59
На Торецькому напрямку оператори БПЛА знищили піхоту та техніку окупантів
13:50
Військовослужбовців РФ почали навчати користуватися північнокорейськими САУ
13:43
Окупанти скидають вибухівку на машини, зокрема «швидкі» і «маршрутки» — Прокудін
12:53
ЗСУ відбили черговий штурм російських військ в районі Михайлівки
12:45
В окупованому Криму «націоналізували» підприємство ПАТ «Севастопольгаз»
12:13
У Донецькій обласній прокуратурі запрацював відділ організації підтримки потерпілих та свідків
усі новини
ВІДЕО
Пошкоджений обстрілом автомобіль начальника Часовоярської МВА. Фото: кадр із відео «Машина в дірках»: автомобіль начальника Часовоярської МВА потрапив під обстріл
17 жовтня, 18:49
Зеленський заявив, що Україні потрібна ядерна зброя або вступ до НАТО. Фото: кадр із відео Або в України буде ядерна зброя, або НАТО — Зеленський
17 жовтня, 15:40
Оператори БПЛА знищили техніку росіян на Донеччині. Фото: Нацполіція На Торецькому напрямку оператори БПЛА знищили піхоту та техніку окупантів
17 жовтня, 13:59
Окупанти скидають вибухівку на автомобілі, включно зі «швидкими». Фото: ДСНС Херсонщини Окупанти скидають вибухівку на машини, зокрема «швидкі» і «маршрутки» — Прокудін
17 жовтня, 13:43
ЗСУ відбили штурм військ РФ у районі Михайлівки. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили черговий штурм російських військ в районі Михайлівки
17 жовтня, 12:53
В окупованому Криму «націоналізували» підприємство ПАТ «Севастопольгаз» В окупованому Криму «націоналізували» підприємство ПАТ «Севастопольгаз»
17 жовтня, 12:45

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір