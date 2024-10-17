Норвегія найближчим часом передасть Україні шість винищувачів F-16

Винищувач F-16. Фото: Lockheed Martin

Під час Ради Україна-НАТО міністр оборони України Рустем Умєров провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Граммом. Про це повідомив сам Умєров.



За словами Умєрова, вони обговорили поточну ситуацію на фронті та потреби України, зокрема у далекобійній зброї.



«Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Окремий фокус – авіаційна складова. Зокрема, посилення наших можливостей винищувачами F-16. Норвегія продовжить підтримку та надасть Україні шість літаків найближчим часом», – розповів голова Міноборони.

Нагадаємо, що Німеччина разом із трьома країнами НАТО готує для України великий пакет військової допомоги.