З початку року ДТЕК виготовив 760 тисяч запчастин для шахт

З початку року машинобудівники компанії ДТЕК виготовили 760 тисяч запчастин та 10 нових комбайнів для підтримки українського вуглевидобутку у рамках підготовки до зими. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Машинобудівні підприємства ДТЕК продовжують посилено працювати, щоб забезпечувати потреби українських шахт в обладнанні, а відтак - допомагати їм видобувати вугілля для роботи теплоелектростанцій.
Для цього за дев'ять місяців цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 982 одиниці гірничо-шахтного обладнання. З основної продукції — 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Працівники заводів також забезпечили потреби шахтарів та 758 тисяч запчастин та комплектуючих.
«Шахтарі видобувають вугілля і підтримують достатні запаси палива на теплоелектростанціях. А машинобудівники допомагають їм у цьому, забезпечуючи необхідним обладнанням. Бо ключове для усіх - якнайшвидше відновлення потужностей та посилення надійності роботи українських ТЕС впродовж зими», — розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.
Раніше ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів 19,2 тисяч тонн гуманітарної допомоги для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Таку допомогу надали 36 країн світу.
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