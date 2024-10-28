РФ запустила по Україні 100 дронів: скільки збила ППО

ППО збила 66 дронів. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти у понеділок, 28 жовтня, атакували територію України за допомогою сотні ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 66 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 28 жовтня 2024 року (з 19:00 27 жовтня) противник застосував 100 ударних БПЛА типу «Shahed» і безпілотників невстановленого типу з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться в повідомленні.



Станом на 10:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 66 російських БПЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість дронів збили у Київській, Черкаській та Хмельницькій областях.



Крім того, 24 російські безпілотники локально втрачені, 4 — полетели в напрямку РФ і Білорусі. Відомо, що є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.



Раніше ми писали, що російські військові минулої доби, 27 жовтня, обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі.