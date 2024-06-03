Війна в Україні дала «величезну» нагоду США вербувати російських шпигунів — CNN

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну надало розвідувальним службам США рідкісну можливість вербувати кремлівських інсайдерів, які незадоволені як початком війни, так і тим, як вона йде. Про це повідомив американський телеканал CNN.

Директор ЦРУ Білл Бернс зазначив, що «розчарування створює для нас унікальну нагоду» і вони відкриті до співпраці.

«Цей бізнес полягає в обміні інформацією, яку агент надасть для чогось, що йому потрібне. Нам потрібні люди, які мають певне уявлення про пріоритети російських лідерів та про те, чого вони намагаються досягти», — сказав Девід Макклоскі, колишній офіцер ЦРУ та автор книги «Москва X».

Робота з вербування шпигунів у РФ не є державною таємницею. ЦРУ розмістило в соціальних мережах російськомовні відеоролики, які апелюють до патріотизму незадоволених росіян, які мають доступ до інформації, що може бути корисною США.

«Ці зусилля наголошують на еволюції розвідувальної служби, яка історично виконувала свою важливу місію щодо протидії загрозам національній безпеці та інформуванню політиків під покровом секретності», — пише CNN.

Дійсно, доки в 1973 році внутрішньо непопулярний і недовговічний директор ЦРУ Джеймс Шлезінгер нарешті не розмістив на шосе знак, що позначає місце розташування штаб-квартири надсекретної організації у Вірджинії, навіть саме її місцезнаходження було приховано від громадськості.

Зараз шпигунська агенція не тільки повсюдно присутня на платформах соціальних мереж, але й активно використовує свою новопридбану публічну присутність для досягнення однієї з основних цілей ЦРУ: вербування іноземних шпигунів для крадіжки секретів.

Шпигунів у РФ шукають, публікуючи рекламну інформацію, яка містить покрокові інструкції для потенційних російських інформаторів про те, як уникнути виявлення російськими службами безпеки за допомогою віртуальних приватних мереж або VPN та веб-браузера Tor, щоб анонімно та за допомогою шифрування зв'язатися з ЦРУ.

ФБР зробило аналогічні зусилля, спрямовані на вербування джерел у російському уряді, включаючи геотаргетинг реклами у соціальних мережах на телефони, розташовані поряд із посольством Росії у Вашингтоні.

«Це пряме звернення — незвичайний підхід, але він може виявитися ефективним в охопленні російського населення, у якого мало можливостей висловити своє невдоволення», — сказав Дуглас Лондон, колишній керівник резидентури ЦРУ, який працював за кордоном.

На його думку, у росіян, незадоволених корупцією та зловживаннями, санкціонованими державою, які не мають можливості діяти відкрито, залишається мало альтернатив, окрім пошуку зовнішньої підтримки.

Як і в «холодній війні» минулого, шпигунство залишається життєво важливим інструментом для обох сторін останнього конфлікту, про що свідчать технічно підковані офіцери розвідки США, які намагаються завербувати нові активи, а також пов'язані з Росією оперативники, які, як повідомляється, розширюють операції по всій Європі.