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Представник НАТО: Війна в Україні може тривати щонайменше 3-4 роки

10 липня 2024, 11:28

Представник НАТО: Війна в Україні може тривати щонайменше 3-4 роки

Війна в Україні може тривати ще кілька років. Тому країни НАТО мають бути готовими підтримувати Київ у довгостроковій перспективі. Про це заявив високопосадовець НАТО під час саміту у Вашингтоні, – пише видання «Голос Америки».

«Зрештою, ми всі маємо бути готовими продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який, ймовірно, невдовзі закінчиться», — сказав він.

За словами високопосадовця НАТО, війна в Україні «потребуватиме кількох років цілеспрямованих зусиль», оскільки Росія, безсумнівно, зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще щонайменше 3–4 роки.

Оцінюючи здатність Росії щодо переходу економіки на воєнні рейки, чиновник Альянсу зазначив, що довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки. Але зараз російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя.

Раніше повідомлялося, що на відкритті саміту НАТО, який у вівторок, 9 липня, розпочався у Вашингтоні, Президент США Джо Байден заявив про історичну передачу Україні п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони від США та партнерів.

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