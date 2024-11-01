Допомога від Південної Кореї може переламати перебіг війни в Україні — FT

Південна Корея, будучи союзником США, регулярно бере участь у самітах НАТО і постачає зброю кільком країнам. Аналітики вважають, що південнокорейська зброя виявиться сумісною з тією, яка вже використовується українськими військами. Про це пише британське видання Financial Times.

«Підтримка України з боку Південної Кореї може переламати перебіг усього конфлікту», — сказав Генрі Хаггард, старший радник консалтингової компанії WestExec Advisors. Він обіймав посаду радника-посланника з політичних питань у посольстві США у Сеулі з 2021 до 2023 року.

«Корейські фірми не тільки виробляють озброєння світового класу, спеціально розроблені для допомоги Україні, але й мають виробничі потужності для постачання необхідної зброї темпами, які можуть мати вирішальне значення», — додав він.

Південна Корея надає непряму підтримку Україні, поповнює запаси американських 155-мм артилерійських снарядів.

Рамон Пачеко Пардо, експерт з Кореї у Королівському коледжі Лондона, зазначив, що у країнах Європи знають, що Південна Корея поставила Україні більше артилерійських снарядів, ніж усі європейські країни разом узяті, хоча це було через треті країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, що направляє свого представника до Сеулу, щоб зробити докладні запити на артилерію та системи ППО на тлі дислокації північнокорейських військ у Росії.

Водночас, Сеул досі відмовляється безпосередньо постачати летальну допомогу Києву, посилаючись на Закон країни про зовнішню торгівлю, що дозволяє експорт зброї «за винятком мирних цілей».

Пачеко Пардо зазначив, що Сеул і Москва досягли порозуміння щодо того, що Південна Корея не надаватиме прямої летальної допомоги Україні, якщо Росія обмежить свою підтримку Північній Кореї.