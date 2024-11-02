Війська РФ просунулися в районі кількох населених пунктів — DeepState

Минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень, понад 50 разів окупант атакував на Курахівському напрямку, де зберігається найбільш напружена ситуація, повідомив Генштаб Збройних сил України.



Російські війська на Донеччині окупували Ясну Поляну. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Також окупанти просунулися у Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.

Новодмитрівка — Курахівський напрямок

Дружба — Торецький напрямок

Район Тернів — села у Краматорському районі

Нагадаємо, що українська армія відбила у ЗС РФ позиції на Покровському напрямі.

Українські сили нещодавно просунулися на південний схід від міста Курахове на Донеччині, повідомили в американському Інституті вивчення війни.