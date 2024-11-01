Армія РФ просунулась біля шести населених пунктів Донецької області — DeepState

Відзначено просування російських військ у Донецькій області. Карта DeepState

Російські війська не припиняють тиснути на позиції українських бійців по всій лінії фронту і за останню добу спромоглися просунутися біля деяких населених пунктів. Про це повідомляють аналітики проекту DeepState у телеграм-каналі.

За даними аналітиків, агресор просунувся біля села Новоукраїнка Донецької області.

ЗС РФ також мали певний успіх поблизу Богоявленки.

Окупанти також просунулися у Максимільянівці.

Відзначено просування військ противника і поблизу Побєди.

Крім того, ЗС РФ мали певний успіх поблизу села Костянтинівка.

Російські війська також просунулися в Новомитрівці.

На момент публікації Генеральний штаб не коментував ситуацію щодо просування російських військ. У четвер, 31 жовтня, у відомстві зазначили, що протягом доби сталося 150 бойових зіткнень.

Зазначається, що окупанти п'ять разів атакували поблизу Богоявленки, вони зберігають активність, намагаючись йти вперед у районі Максимільянівки та Новодмитрівки.