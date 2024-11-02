У РФ заявили про захоплення села Максимівка на Донеччині

Прапор РФ у селі Максимівка. Кадр з відео

Війська Росії вивісили свій прапор у селі Максимівка у Волноваському районі Донецької області. Про окупацію населеного пункту повідомив російський телеграм-канал «Два майори».



Він опублікував відео, на якому видно, що російський прапор встановлено на одній із будівель села. Також у ролику помітно, як із будівлі виходить людина.

Війська РФ вивісили свій прапор у селі Максимівка у Волноваському районі Донецької областіhttps://t.co/62Ij3VHJT2 pic.twitter.com/zNKNXfzvtz — Новини Донбасу (@novostidnua) November 2, 2024



«Новини Донбасу» геолокували це місце.

Відео не дозволяє зробити однозначного висновку про повне захоплення села російськими військовими. Однак можна припустити, як мінімум, просування росіян у Максимівці.

Генеральний штаб ЗСУ ситуацію у Максимівці не коментував.



DeepState зазначав, що подальше просування російських військ на цій ділянці дозволить вийти до траси Н15 Запоріжжя-Донецьк, що, у свою чергу, перекриє найважливіший та основний логістичний шлях до Курахового.