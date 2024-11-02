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У РФ заявили про захоплення села Максимівка на Донеччині

02 листопада 2024, 22:57

У РФ заявили про захоплення села Максимівка на Донеччині

Прапор РФ у селі Максимівка. Кадр з відео Прапор РФ у селі Максимівка. Кадр з відео

Війська Росії вивісили свій прапор у селі Максимівка у Волноваському районі Донецької області. Про окупацію населеного пункту повідомив російський телеграм-канал «Два майори».

Він опублікував відео, на якому видно, що російський прапор встановлено на одній із будівель села. Також у ролику помітно, як із будівлі виходить людина.


«Новини Донбасу» геолокували це місце.

Відео не дозволяє зробити однозначного висновку про повне захоплення села російськими військовими. Однак можна припустити, як мінімум, просування росіян у Максимівці.

Генеральний штаб ЗСУ ситуацію у Максимівці не коментував.

DeepState зазначав, що подальше просування російських військ на цій ділянці дозволить вийти до траси Н15 Запоріжжя-Донецьк, що, у свою чергу, перекриє найважливіший та основний логістичний шлях до Курахового.

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