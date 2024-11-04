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Російські військові вночі вдарили по Харкову: багато постраждалих

04 листопада 2024, 07:37

Російські військові вночі вдарили по Харкову: багато постраждалих

Наслідки російського удару по Харкову в ніч проти понеділка, 4 листопада. Фото: ДСНС Наслідки російського удару по Харкову в ніч проти понеділка, 4 листопада. Фото: ДСНС

Російські війська завдали ударів КАБами по Харкову, відомо про 14 постраждалих. Про це у понеділок, 4 листопада, повідомили мер Харкова Ігор Терехов та поліція Харківщини.

Одне з влучень зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова.

«За наявною інформацією — влучання у супермаркет у Шевченківському районі, розташованого біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією, пошкоджено лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки», — повідомив мер.

Поліція Харківської області заявила, що станом на 01:15 понеділка, 4 листопада, внаслідок нічної атаки росіян у Харкові постраждали 14 людей, з них четверо — поліцейські.

Раніше повідомлялося, що місто Мирноград Донецької області 3 листопада зазнало російського обстрілу. Відомо про одного постраждалого.

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