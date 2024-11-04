Через падіння уламків безпілотників у Києві виникли пожежі

Внаслідок атаки безпілотників російської армії в ніч проти 4 листопада в Оболонському та Деснянському районах Києва зафіксували падіння уламків дронів, внаслідок чого виникли спалахи. Про це повідомили КМВА та мер Києва Віталій Кличко.

Кличко поінформував, що уламки російських дронів впали на відкритий простір.

«В Оболонському та Деснянському районах впали уламки дронів. Попередньо – на відкритий простір. Екстрені служби прямують на місце», — написав мер Києва.

«У Деснянському районі, де впали уламки дрону, виник спалах на території парку "Муромець". В Оболонському районі, попередньо, спалах на набережній. Горять зелені насадження», — додав він.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 4 листопада, ЗС РФ авіабомбами атакували Харків. В результаті постраждали щонайменше 14 людей.