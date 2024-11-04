Війська РФ просунулися в низці населених пунктів — DeepState

Тиск російських загарбників на українські сили оборони на Донеччині не послаблюється. Однак ЗСУ вдається протистояти російському наступу та здобувати перемоги. Минулої доби вони відновили своє становище в Дружбі Донецької області. Про це повідомляють аналітики порталу DeepState.
Однак і російські окупанти мають певні успіхи на деяких ділянках фронту.
«Ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та в Кремінній Балці», — зазначають аналітики.
Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що російські окупанти захопили Курахівку та Шахтарське у Донецькій області.
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