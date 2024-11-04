Війська РФ просунулися в низці населених пунктів — DeepState

Біля низки населених пунктів Донецької області відзначено просування російських військ. Карта DeepState

Тиск російських загарбників на українські сили оборони на Донеччині не послаблюється. Однак ЗСУ вдається протистояти російському наступу та здобувати перемоги. Минулої доби вони відновили своє становище в Дружбі Донецької області. Про це повідомляють аналітики порталу DeepState.



Однак і російські окупанти мають певні успіхи на деяких ділянках фронту.



«Ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та в Кремінній Балці», — зазначають аналітики.



Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що російські окупанти захопили Курахівку та Шахтарське у Донецькій області.