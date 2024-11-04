СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ у Курській області

Затримали зрадників. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру трьом українцям, які у складі російської армії намагалися зупинити операцію Сил оборони у Курській області. Відомо, що зрадники потрапили у полон. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«За матеріалами справи, фігуранти входили до 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ У серпні та вересні цього року вони обстрілювали позиції ЗСУ в районі Суджі. Незабаром підозрюваних взяли у полон разом з іншими вцілілими окупантами після того, як штурмові підрозділи українських військ за підтримки артилерії повністю розгромили ворожу колону поблизу міста», — йдеться у повідомленні.



Серед затриманих — зрадник з тимчасово окупованого Криму, який у листопаді 2022 року «мобілізувався» до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.



Другим затриманим виявився мешканець тимчасово захопленої частини території Луганської області, звідки він утік до Росії, і в одному з московських військкоматів уклав контракт з міноборони РФ.



Третій фігурант — мешканець Чернігівщини, який після початку повномасштабної війни виїхав до Брянська РФ, віг отримав російський паспорт та добровільно «записався» до лав окупантів.



Слідчі СБУ повідомили затриманих про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Раніше ми писали, що затримано коригувальника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ), який 22 жовтня навів безпілотний літальний апарат на Суми.