У Покровську та Родинському не працюють банкомати «Ощадбанку»

У Покровській громаді не працюватимуть банкомати Ощадбанку. Фото: Покровська ГВА

У містах Покровськ та Родинське не працюватимуть банкомати «Ощадбанку». Це пов'язано з небезпечною ситуацією в громаді та неможливістю забезпечувати готівкою банкомати. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Враховуючи поточну ситуацію в Покровській міській громаді, подальше забезпечення готівкою банкоматів у м. Покровськ та у м. Родинське неможливе. У разі покращення ситуації з безпекою їхню роботу буде невідкладно відновлено», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що найближче відділення банку знаходиться у місті Білицьке Добропільської громади.



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