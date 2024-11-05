Попередньо, 6 людей загинули та 9 поранені через російський удар по Запоріжжю

Щонайменше шестеро людей загинули і дев'ять поранені внаслідок російського удару по Запоріжжі вранці 5 листопада. Про це повідомила міська військова адміністрація.
Зазначається, що на місці удару сталася пожежа.
«Постраждалі отримують всю необхідну допомогу», — заявили в ОВА.
Раніше сьогодні вранці глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські загарбники завдали удару по Запоріжжю. Вони влучили у об'єкт інфраструктури міста.
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