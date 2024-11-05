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В окупованому Маріуполі загарбники знищили монументальне панно

05 листопада 2024, 12:32

В окупованому Маріуполі загарбники знищили монументальне панно

Окупанти знищили композицію з п'яти панно у Маріуполі. Фото: міськрада Окупанти знищили композицію з п'яти панно у Маріуполі. Фото: міськрада

У тимчасово захопленому Маріуполі знищено композицію з п'яти панно в техніці сграфіто (техніка створення настінних зображень) авторства Сергія Баранника та Ахмета Фатхі. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради з посиланням на сторінку журналіста Івана Станіславського.

«Панно було створено в актовій залі школи №7 у 1990 році. Це були нечисленні приклади інтервенції авангардистів у монументальне мистецтво. Тепер, після «ремонту» від окупантів, у актовій залі голі білі стіни», — йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що росіяни також знищили десятки мозаїчних панно у місті. Зокрема, твори Алли Горської, Леля Кузьменкова, Валентина Константінова, Ернста Коткова, Валерія Ламаха та Івана Литовченка.

Раніше ми писали, що в Маріуполі російські окупанти знищили старовинну школу міста, побудовану ще у XIX столітті. На її місці зводять новий будинок.

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