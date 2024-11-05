ЗСУ з початку 2024 року вивели з ладу 102 танкові батальйони російських окупантів

З початку року Сили оборони вивели з ладу 102 танкові батальйони РФ. Фото: Міноборони

З початку поточного року українські військовослужбовці знищили 3179 танків російської армії. Крім того, виведено з ладу 102 танкові батальйони. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.



«За 10 місяців 2024 року Сили оборони України вразили 3179 танків армії РФ. У танковому батальйоні – 31 танк. Таким чином, з початку року виведено з ладу умовно 102 танкові батальйони окупантів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві наголосили, що Збройні сили України за добу вразили 31 танк окупантів. РФ втратила понад 9 млрд доларів.



Раніше ми писали, що російська армія 5 листопада вкотре атакувала Україну за допомогою двох авіаційних ракет, а також запустила 79 ударних дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили всі ракети та 48 БПЛА.