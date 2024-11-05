У Костянтинівці не розпочався опалювальний сезон: у МВА назвали причину

У місті Костянтинівка Донецької області у зв'язку із ситуацією, що склалася на сьогодні, немає можливості запустити котельні тепломережі та забезпечити мешканців багатоквартирного сектору теплом. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівкою міської військової адміністрації.



Останнім часом велика кількість російських ударів припала на мережі газорозподільних систем та водонасосних систем першого та другого підйомів Донецького водогону.



«Місцева влада спільно з керівництвом Донецької обласної державної адміністрації робить все можливе, щоб відремонтувати системи ГРС та ВНС, запобігши повній відсутності газу та води в громаді. На деяких місцевостях неможливо провести ремонтні роботи через постійні обстріли, що значно ускладнює процес їх проведення. Спеціалісти служб роблять все можливе для відновлення енергосистем», – стверджують у МВА.

Нагадаємо, що у МВА розповіли, скільки будинків у Краматорську та Слов'янську підключили до опалення та які є проблеми.