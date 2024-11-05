Головне за день: Субсидії для переселенців. Головний напрямок наступу РФ на Донбасі

Економіка



Європейське бюро по боротьбі з шахрайством OLAF почало розслідування лазівок, які дають змогу таким країнам, як Туреччина, експортувати російську нафту, яка потрапила під санкції в ЄС під іншим маркуванням, пише видання Politico.



Суспільство



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про початок програми зимової підтримки українців. Для переселенців із середини січня запустять програму субсидій на житло, що орендується. Йдеться про сім'ї, які витрачають на оренду понад 30% своїх доходів.



У Костянтинівці немає можливості запустити котельні тепломережі, оскільки велика кількість російських ударів припала на мережі газорозподільних систем та водонасосних систем першого та другого підйомів Донецького водоводу.



У захопленому Маріуполі окупанти знищили композицію з п'яти панно у техніці сграфіто (техніка створення настінних зображень) авторства Сергія Баранника та Ахмета Фатхі у школі №7. Тепер, після «ремонту» від окупантів, у актовій залі голі білі стіни.



У так званій «ДНР» планують випустити медаль за захоплення селища Нью-Йорк, яке розташоване на Донеччині.



Починаючи з 2014 року щонайменше 112 журналістів побували у російському полоні. У списку полонених медійників є й цивільні журналісти з Криму, яких РФ засудила до значних термінів ув'язнення.



Бойові дії



Через ранковий удар військ РФ по Запоріжжя загинули шестеро людей, 24 поранені. Двоє людей загинули через російський обстріл Глушківки на Харківщині. Увечері російські війська вдарили по Шевченківському району Харкова, поранено троє людей. Росіяни обстріляли передмістя Херсона: внаслідок атаки виникли дві пожежі



28 жовтня в Селідовому армія РФ розстріляла шістьох полонених військовослужбовців ЗСУ. 1 листопада, під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще троє військовополонених представники ЗС РФ убили з автоматичної зброї.



У захопленому Привіллі Луганської області дрон атакував автомобіль. У салоні в момент удару перебували двоє людей, обидва загинули. Один із них – співробітник окупованої адміністрації Лисичанська.



Як мінімум троє людей постраждали після удару безпілотника по багатоповерховому житловому будинку в російському Білгороді.



Російська Федерація у жовтні 2024 року зазнала рекордних втрат техніки на фронті за останні два роки війни. Це пов'язано з високими темпами наступу.



За даними розвідки Міноборони Великобританії, армія РФ захопила кілька невеликих міст і просунулась до дев'яти кілометрів у деяких районах протягом тижня. Ці успіхи стали наслідком того, що Росія окупувала місто Вугледар на початку жовтня.



«Новини Донбасу» у відеоформаті:

