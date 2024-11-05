ЄС розслідує схему перемаркування забороненої російської нафти — Politico

Розслідування було розпочато після того, як видання Politico з'ясувало, що московське пальне, імовірно, піддавалося ребрендингу в Туреччині, перш ніж потрапити в ЄС.
Європейське бюро по боротьбі з шахрайством OLAF почало розслідування лазівок, які дають змогу таким країнам, як Туреччина, експортувати російську нафту, яка потрапила під санкції в ЄС під іншим маркуванням.
Розслідування було розпочато після того, як видання Politico з'ясувало, що мільйони барелів московського пального, імовірно, надходять до країн Європейського союзу після ребрендингу в Туреччині, попри заборону на такий імпорт.
Така схема можлива завдяки обхідному шляху в санкціях Брюсселя, який дає змогу ввозити в ЄС «змішане» пальне, якщо воно марковане як неросійське.
«Ця лазівка принесла Москві до 3 мільярдів євро тільки від трьох турецьких портів за 12 місяців після того, як ЄС запровадив санкції на імпорт російської нафти в лютому 2023 року. Ця практика демонструє творчі способи, за допомогою яких Росія обходить санкції ЄС і захищає свою торгівлю паливом, що становить майже половину доходів Кремля», - повідомляє Politico.
Нагадаємо, Росія постачає нафту Північній Кореї в обмін на зброю всупереч санкціям ООН.
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