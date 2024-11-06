РФ у жовтні окупувала майже пів тисячі квадратних кілометрів території України: це найбільший показник за рік – DeepState

Територіальні втрати України за 2024 рік. Фото: інфографіка DeepState

Війська Росії за жовтень окупували близько 490 квадратних кілометрів української території. Про це повідомили аналітики DeepState.



Це найбільший показник за 2024 рік та за час російського наступу, який триває з жовтня 2023-го.



«Днями в мережі почало поширюватися обговорення масштабів територіальних втрат Сил оборони, але не варто вимірювати все площами, адже воюють люди й саме вони є гарантією сталості армії та її потенціалу до опору. Можна «угробити» пару бригад заради одного села, але мати малий показник втрат території. Кривавий урок дав нам контрнаступ 2023 року. Показником є можливості ВПК, рівень підготовки мобілізованих, ступінь механізації, наявність можливостей для дальніх ударів та головне – раціональне застосування людського потенціалу. Решта, на жаль, стає для нас слабким місцем», – вважають аналітики.



Росіяни тим часом виправляють свої помилки. І якщо раніше «м'ясні підрозділи» були класикою армії РФ, то зараз все частіше її полки та бригади проводять додаткові тижні та місяці навчання особового складу. Наявність великої кількості живої сили дозволяє проводити регулярні ротації раз на один чи два місяці. Для України ротувати бригаду, яка з 24 лютого 2022 року на бойових, може стати проблемою, а нові 150-ті бригади й близько не дотягують до рівня тих, кого ввели в бій у 2023-му.



«Підсумовуючи: площі втрачених територій це звичайно важливо, але точно не єдиний параметр оцінки життєдіяльності та результативності війська», – резюмували в DeepState.

Нагадаємо, що російська армія просунулася на двох напрямках у Донецькій області.