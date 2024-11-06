Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

РФ у жовтні окупувала майже пів тисячі квадратних кілометрів території України: це найбільший показник за рік – DeepState

06 листопада 2024, 13:36

РФ у жовтні окупувала майже пів тисячі квадратних кілометрів території України: це найбільший показник за рік – DeepState

Територіальні втрати України за 2024 рік. Фото: інфографіка DeepState Територіальні втрати України за 2024 рік. Фото: інфографіка DeepState

Війська Росії за жовтень окупували близько 490 квадратних кілометрів української території. Про це повідомили аналітики DeepState.

Це найбільший показник за 2024 рік та за час російського наступу, який триває з жовтня 2023-го.

«Днями в мережі почало поширюватися обговорення масштабів територіальних втрат Сил оборони, але не варто вимірювати все площами, адже воюють люди й саме вони є гарантією сталості армії та її потенціалу до опору. Можна «угробити» пару бригад заради одного села, але мати малий показник втрат території. Кривавий урок дав нам контрнаступ 2023 року. Показником є можливості ВПК, рівень підготовки мобілізованих, ступінь механізації, наявність можливостей для дальніх ударів та головне – раціональне застосування людського потенціалу. Решта, на жаль, стає для нас слабким місцем», – вважають аналітики.

Росіяни тим часом виправляють свої помилки. І якщо раніше «м'ясні підрозділи» були класикою армії РФ, то зараз все частіше її полки та бригади проводять додаткові тижні та місяці навчання особового складу. Наявність великої кількості живої сили дозволяє проводити регулярні ротації раз на один чи два місяці. Для України ротувати бригаду, яка з 24 лютого 2022 року на бойових, може стати проблемою, а нові 150-ті бригади й близько не дотягують до рівня тих, кого ввели в бій у 2023-му.

«Підсумовуючи: площі втрачених територій це звичайно важливо, але точно не єдиний параметр оцінки життєдіяльності та результативності війська», – резюмували в DeepState.

Нагадаємо, що російська армія просунулася на двох напрямках у Донецькій області.

ТЕГИ

Місця
Україна
Організації
ЗСУ DeepState Армія РФ
Інше
Війна окупація Ситуація на фронті Наступ Територія

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:56
У Маріуполі росіяни вирішили «переробити» унікальний храм, який увійшов до Книги рекордів України
10:04
На окупованій Луганщині шахтні води вийшли на поверхню: ситуація близька до екологічної катастрофи – ОВА
23:00
Головне за день: Субсидії для переселенців. Головний напрямок наступу РФ на Донбасі
17:05
У захопленій Луганщині загинув працівник «адміністрації» Лисичанська через атаку дрона
14:45
«ДНР» вигадала медаль за захоплення Нью-Йорка
12:32
В окупованому Маріуполі загарбники знищили монументальне панно
09:57
Армія РФ захопила Степанівку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Україні пророкують по 20 годин без світла. Харків під обстрілом
17:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:08
У Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи
13:50
Громадянин США, який шпигував в Україні на РФ, кілька років жив у Росії перед війною
13:44
Окупований Донецьк частково знеструмлений: причина
13:07
У Маріуполі продовжується русифікація дітей: у місті проходять уроки пропаганди до «дня народної єдності»
08:50
Війська РФ просунулися в низці населених пунктів — DeepState
23:00
Головне за день: Армія РФ захопила два села. У Криму ракета впала на будинок
20:22
РПЦ замінила Донецького митрополита УПЦ МП на росіянина. Архієреї в Україні обурені
17:07
В окупованому Криму впала російська ракета: зруйнований будинок — ЗМІ
12:56
Армія РФ захопила два населені пункти на Донеччині
23:29
Головне за день: У Британії засудили «вагнерівця». Росія просунулась на Донеччині
22:57
У РФ заявили про захоплення села Максимівка на Донеччині
усі новини
15:59
У Покровській громаді залишається 18 тисяч людей, майже сотня дітей — Філашкін
15:56
У Маріуполі росіяни вирішили «переробити» унікальний храм, який увійшов до Книги рекордів України
15:55
За місяць ДСНС допомогла евакуюватися 100 жителям прифронтових територій Донеччини
15:45
Виведення Tether BEP20 (USDT) на картку Монобанк — покрокова інструкція (реклама)
15:30
«Шахтар» U19 обіграв «Янг Бойз» U19 у Юнацькій лізі УЄФА
15:27
Курахове: Поліція рятує поранених та евакуює людей до безпечних міст
15:25
Суддю з Полтави звільнили за зв'язок з обвинуваченим у хабарництві
15:21
ЗСУ відбили у російських військ позиції поблизу Часового Яру – ISW
14:58
У російських ЗМІ опублікували вчорашнє фото раніше «убитого» воєнкора Коробова
14:51
У Краматорську в ДТП постраждала одна людина, є жертва
14:39
У Покровській громаді через пожежу постраждала жінка
14:38
Росія перекидає РЕБ із Петербурга для захисту кордонів від дронів — АТЕШ
14:14
Рятувальники ліквідували сім пожеж у Донецькій області за добу
13:36
РФ у жовтні окупувала майже пів тисячі квадратних кілометрів території України: це найбільший показник за рік – DeepState
13:13
Вибори в Америці-2024: у Кремлі відреагували на заяви Трампа про перемогу
12:56
У Костянтинівській громаді під'єднали до тепла лише дві лікарні та 6 «Пунктів незламності»
12:47
Російські літаки за один день упустили на Бєлгородську область три напівтонні бомби
12:32
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Скільки вони діятимуть
12:19
Росіянин утік від командування і здався українським прикордонникам
12:13
Другу добу на Донеччині не фіксують жертв і постраждалих внаслідок атак РФ
усі новини
ВІДЕО
«Шахтар» U19 обіграв «Янг Бойз» U19. Фото: Шахтар «Шахтар» U19 обіграв «Янг Бойз» U19 у Юнацькій лізі УЄФА
06 листопада, 15:30
Курахове: Поліція рятує поранених та евакуює людей до безпечних міст Курахове: Поліція рятує поранених та евакуює людей до безпечних міст
06 листопада, 15:27
У Каспійську дрони атакували дрон. Фото: соцмережі У російському Дагестані дрони атакували порт
06 листопада, 11:56
Фото міста Часів Яр. Фото: 18-а Слов'янська бригада Щоденні атаки та звук артилерії: військові показали кадри з міста Часів Яр
06 листопада, 11:34
Момент атаки безпілотника у Каспійську. Скріншот відео Ціллю дронів у Дагестані була база Каспійської флотилії ВМФ РФ
06 листопада, 10:52
Безпілотник атакував місто Каспійськ у Дагестані. Ілюстративне фото Місто Каспійськ у Дагестані було атаковане безпілотником
06 листопада, 08:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір