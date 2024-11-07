«Пріоритет у мобілізації»: Шмигаль розповів, кому в Україні насамперед надсилають повістки

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: КМУ

За останні два місяці 98% повісток розсилали людям, які не сплачують податки та ніде не працюють. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який виступив на Київському міжнародному економічному форумі.



За його словами, в Україні вже запровадили принцип «Воюй або працюй».



«Станом на сьогодні повістки, які ми розсилаємо, формуються вже свідомо через реєстр «Оберіг». Ми бачимо військовозобов'язаних. 98% повісток надсилаються людям, які не сплачують жодної гривні податків та ніде не зареєстровані як працюючі. За два останні місяці лише 2% повісток направили людям, які працюють», – стверджує Шмигаль.



Він зазначив, що пріоритет у мобілізації – це люди, які не працюють, а реєстри дозволяють відстежувати, чи сплачує людина податки, незалежно від того, чи найнятий це працівник, підприємець або самозайнята особа.



«"Оберіг" підтягує цю інформацію. Коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна. І ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип. Думаю, що він абсолютно зрозумілий для всіх», – сказав прем'єр.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.