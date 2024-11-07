Атакують FPV-дронами: в ОТУ «Луганськ» розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку

Російська армія продовжує атакувати на Торецькому напрямку, при цьому, вони мають втрати. Крім того, росіяни обстрілюють за допомогою FPV-дронів. Про це повідомила прессекретарка оперативно-тактичного угруповання військ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі «Суспільне». Студія».



«Українські війська контролюють ситуацію на всіх напрямках. Торецький напрямок під «пильним оком» ворога. Декілька днів тому російські війська тут втратили майже сотню бійців», — уточнила Анастасія Бобовнікова.



За її словами, росіяни щоночі заводять нове поповнення, поповнюють боєкомплекти та підвозять озброєння. Також навпроти Торецька стоять мотострілецькі підрозділи бригади центрального військового округу військ РФ. Кадрові бригади російських військ, що комплектуються контрактниками.



Раніше ми писали, що війська Росії просунулися у місті Торецьк Донецької області.