Військові РФ показали нову «дорогу смерті» зі своєю спаленою технікою

Військові РФ показали нову «дорогу смерті» зі згорілою технікою. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилися кадри нової «дороги смерті» зі спаленою технікою російських загарбників. Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.



Він наголосив, що російські військові зняли чергову «дорогу смерті» з великою кількістю своєї спаленої техніки.



На розбитій дорозі видно танки, «гради», легковики, вантажівки, щось давно згоріло, ще щось горить.



«Наочне втілення м'ясних штурмів. Ра***ли колону, а він сьогодні з ранку ще стояв», — зазначає водій, що проїжджає повз майже догорілу техніку РФ.



Варто додати, що лише минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 військових.



Також українські воїни знешкодили 9 танків, 49 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи та 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня.



Крім того, ЗС РФ також втратили 84 одиниці автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки. Раніше ППО України збила 4 ракети та 62 російські БпЛА.