Військові РФ показали нову «дорогу смерті» зі своєю спаленою технікою

У мережі з'явилися кадри нової «дороги смерті» зі спаленою технікою російських загарбників. Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.
Він наголосив, що російські військові зняли чергову «дорогу смерті» з великою кількістю своєї спаленої техніки.
На розбитій дорозі видно танки, «гради», легковики, вантажівки, щось давно згоріло, ще щось горить.
«Наочне втілення м'ясних штурмів. Ра***ли колону, а він сьогодні з ранку ще стояв», — зазначає водій, що проїжджає повз майже догорілу техніку РФ.
Варто додати, що лише минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 військових.
Також українські воїни знешкодили 9 танків, 49 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи та 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Крім того, ЗС РФ також втратили 84 одиниці автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки. Раніше ППО України збила 4 ракети та 62 російські БпЛА.
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