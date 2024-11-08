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Головне за день: Удар по Харкову та Запоріжжю. Переговори омбудсменів України та РФ у Білорусі

08 листопада 2024, 23:18

Головне за день: Удар по Харкову та Запоріжжю. Переговори омбудсменів України та РФ у Білорусі

Політика

 Під час телефонної розмови Дональда Трампа із Володимиром Зеленським був присутній американський бізнесмен Ілон Маск. Президент США відповів, що продовжить підтримувати Україну, проте не став вдаватися до деталей. За даними джерел видання Axios, Зеленський вважає, що розмова з Трампом «пройшла добре». Ілон Маск запевнив, що продовжуватиме надавати Україні допомогу — доступ до терміналів супутникового зв'язку Starlink.

Голова Кремля Володимир Путін наполягає , що Україна не має права вступати до НАТО, а нейтралітет країни нібито буде запорукою добросусідських відносин із РФ.

Суспільство

 Омбудсмани України та РФ зустрілися у Білорусі. Під час зустрічі відбулася репатріація тіл загиблих. Також за результатами переговорів 91-річна жінка зустрілася зі своїм сином. Омбудсмани обмінялися списками військовополонених та їхніми листами рідним. Зустріч відбулася за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У російському Ростові-на-Дону суддя засудив двох російських окупантів до довічного ув'язнення. Станіслава Рау та Антона Сопова визнали винними за масове вбивство у тимчасовій захопленій Волновасі Донецької області.

На окупованій території Донецької області близько 23 тисяч гектарів лісу заміновані .

З 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну вчительську доплату до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень «на руки».

На Донеччині майже 33,1 тисячі має статус постраждалих внаслідок військових дій та збройних конфліктів. З них 3 тисячі мають статус тимчасово переміщеної особи.

На територію Україну повернули тіла 563 загиблих військовослужбовців із Донецького та Запорізького напрямків.

Бойові дії

 Внаслідок авіаудару РФ по Запоріжжю загинули 10 людей, з них 1 дитина. Постраждали 42 особи, з яких 4 дітей.

Вночі, о 3:30, Росія вдарила по Салтівському та Шевченківському районам Харкова, зафіксували потрапляння в багатоповерхівку. Поранено 25 осіб, п'ятьох із них — госпіталізовано. Внаслідок нічної атаки дронами РФ по Одесі одна людина загинула та дев'ять отримали поранення. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у Києві поранення отримали чотири особи. Росіяни вбили чоловіка в селі Даченське Покровської громади Обстріл міста Миколаївка на Донеччині: рятувальники майже чотири години гасили масштабну пожежу у п'ятиповерхівці. Під час обстрілу Херсона загинув чоловік похилого віку. У Сумах російські війська атакували критичну інфраструктуру міста, поранено двох співробітників.

За даними ресурсу DeepState, армія РФ окупувала село Новоолексіївка на Донеччині і просунулась поблизу інших сіл на Донбасі.

Відомі подробиці загибелі російського військового Павла Клименка на окупованій території Донецької області. Командира 5-ї окремої мотострілецької бригади, якого російські ЗМІ називають організатором Катівні в Донецьку, було поранено неподалік лінії фронту. За даними російських військових блогерів, Клименко загинув не в бою. Він їхав із підлеглими на мотоциклі неподалік лінії фронту, його атакував FPV-дрон.

В окупованій Горлівці двоє людей загинули під час атаки безпілотника, ще одна — поранена, заявили в окупаційній адміністрації «ДНР».

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