Війська РФ майже 3 тисячі разів обстріляли фронт та житловий сектор на Донеччині

За добу поліція Донецької області зафіксувала 2 911 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Є жертви серед населення.

Війська РФ зосередили вогонь на 6 населених пунктах: містах Курахове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, селах Миколаївка, Торське.

У Кураховому 1 особа загинула та 1 поранена, пошкоджено численні будинки, підприємства, адмінбудинки. В Удаченській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Покровську пошкоджено 2 багатоповерхівки та газопровід.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 8. У Торському Дружківської громади поранено людину.

Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді поранено 2 особи, пошкоджено 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

За добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Раніше ми писали, що населені пункти Донецької області минулої доби 9 разів були обстріляні військами РФ.