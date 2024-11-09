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Російські дрони атакували Одесу: є жертви та руйнування

09 листопада 2024, 09:31

Російські дрони атакували Одесу: є жертви та руйнування

Російські дрони атакували Одесу в ніч проти 9 листопада. Фото: Прокуратура Одеської області Російські дрони атакували Одесу в ніч проти 9 листопада. Фото: Прокуратура Одеської області

Російські дрони атакували Одесу в ніч проти 9 листопада. В результаті пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі та склади.

Одна людина загинула, ще 13 поранено, серед яких 2 дітей. Прокурори документують наслідки чергової атаки по Одесі.

Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі городян, з яких щонайменше 10 автомобілів повністю знищено вогнем.

Російські окупанти в ніч на 9 листопада завдали удару по Україні безпілотниками типу Shahed і дронами невстановленого типу. Загалом упродовж ночі РФ атакувала українські міста за допомогою 51-го БПЛА.

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