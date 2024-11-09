У Донецькій області за добу від обстрілів загинула 1 особа, ще 5 — поранено

За 8 листопада російські військові вбили 1 мешканця Донецької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під час обстрілу загинув мешканець Курахового.



Ще 5 осіб в області за добу дістали поранення: у Часовому Ярі, Кураховому, Сіверську та Торському.



Усього з початку повномасштабної війни РФ проти України на Донеччині загинув 2861 мирний житель. Поранено — 6389.

Раніше ми писали, що населені пункти Донецької області минулої доби 9 разів були обстріляні військами РФ.



Російська армія п'ять разів обстріляла Курахівську громаду Донецької області за допомогою авіаційних бомб та ствольної артилерії.