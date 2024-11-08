Російські війська за добу п`ять разів обстріляли Курахове КАБами та артилерією: є пошкодження

Росіяни атакували Курахівську громаду. Фото: Роман Падун

Російська армія минулої доби, 7 листопада, п'ять разів обстріляла Курахівську громаду Донецької області за допомогою авіаційних бомб і ствольної артилерії. Пошкоджено будинки, інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



«Удосвіта відбувся обстріл приватного сектору та приватної частини міста Курахове із ствольної артилерії, відбулося пряме влучання в багатоповерховий житловий будинок», — зазначив він.

За словами Падуна, вранці росіяни скинули КАБи в центральну частину міста, відбулося пряме влучання в адміністративну будівлю, пошкоджено багатоповерхівки. Також у другій половині дня загарбники повторили авіаудар.



Крім того, армія РФ опівдні з артилерії вдарила по багатоповерховій забудові та атакувала центр міста.



Під постійним обстрілом знаходяться такі населені пункти, зокрема села Успенівка, Трудове, Веселий Гай, Ганівка, Константинопольське, Іллінка, Берестки, Зоря. Новодмитрівка.



Раніше ми писали, що населені пункти Донецької області минулої доби 9 разів були обстріляні військами РФ.