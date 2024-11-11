Двоє людей загинули і двоє постраждали внаслідок атак на Донеччині

Росіяни атакувала Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 10 листопада, атакувала Донецьку область. Відомо про двох загиблих, також двоє цивільних постраждали. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 10 листопада росіяни вбили 2 мешканців Донеччини: у Миколаївці та Шевченку», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 2 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 2864 особи, отримали поранення — 6394. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в ніч проти 11 листопада російська армія атакувала Миколаїв за допомогою дронів. Внаслідок атак п'ятеро людей загинули.