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Окупанти обстріляли Запорізьку область: 410 ударів по 10 населених пунктах за добу

14 листопада 2024, 07:20

Окупанти обстріляли Запорізьку область: 410 ударів по 10 населених пунктах за добу

Армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА Армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Протягом доби російські окупанти завдали 410 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, вони також здійснили авіаційний удар по Білогір'ю. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними Запорізької ОВА, 251 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

Крім того, 16 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку.

142 артобстріли ЗС РФ завдали по території Лобкового, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

«Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», - заявив Федоров.

Нагадаємо, російська окупаційна армія влаштувала полювання на маршрутку з цивільними пасажирами.

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