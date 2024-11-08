Кількість загиблих від авіаудару РФ по Запоріжжю зросла до 10

До 10 осіб зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару РФ по Запоріжжю. Про це повідомляє ДСНС України.
За даними рятувальників, загинули 10 людей, з них 1 дитина. Постраждали 42 особи, з яких 4 дитини.
Зазначається, що співробітники ДСНС врятували три особи, серед яких двоє дітей. Згідно з головою обласної військової адміністрації Іваном Федоровим, тіло ще одного загиблого мешканця дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
Раніше повідомлялося, що окупаційна армія Росії завдала масованого удару по Запоріжжю.
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