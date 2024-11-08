Кількість загиблих від авіаудару РФ по Запоріжжю зросла до 10

Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі зупинені. Фото: ДСНС Запоріжжя

До 10 осіб зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару РФ по Запоріжжю. Про це повідомляє ДСНС України.



За даними рятувальників, загинули 10 людей, з них 1 дитина. Постраждали 42 особи, з яких 4 дитини.







Зазначається, що співробітники ДСНС врятували три особи, серед яких двоє дітей. Згідно з головою обласної військової адміністрації Іваном Федоровим, тіло ще одного загиблого мешканця дістали з-під завалів зруйнованого будинку.



Раніше повідомлялося, що окупаційна армія Росії завдала масованого удару по Запоріжжю.