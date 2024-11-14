ЗСУ вдарили по військовому об'єкту в Бєлгороді — ЗМІ

У російському Бєлгороді атакувано військовий об'єкт. Фото: Попіл. Бєлгород

Українські військові завдали удару по військовому об'єкту в російському Бєлгороді. Попередньо поранено кілька строковиків. Про це повідомило місцеве видання «Попіл».

За даними «Попілу», ЗСУ завдали ракетного удару по одному з майданчиків із військовою технікою, розташованою на вулиці Садова. За непідтвердженими даними, під час удару постраждало кілька солдатів строкової служби.

По фото видно, що ракета влучила у дах однієї з будівель на території майданчика, де стоять кілька військових «Уралів». Також військову техніку видно на супутникових знімках території цього майданчика.

Зазначається, що бєлгородські медіа спочатку опублікували фото з «прильотом», на якому було видно військову техніку, потім обрізали його так, щоб не було видно військових вантажівок, а згодом видалили фотографії зі своїх стрічок.

Так, наприклад, зробив телеграм-канал «Бєлгород Блискавка», який опублікував фотографію телеграм-каналу «Інцидент Білгород». Останній спочатку опублікував повне фото, потім обрізав його, а згодом видалив публікацію зі стрічки.

На те, що це був цілеспрямований удар по військовому об'єкту, а не хаотичний ракетний обстріл Бєлгорода, також вказує те, що кілька «прильотів» припали поруч із майданчиком — наприклад, на перетині вулиць Садова та Шершньова, де й знаходиться військовий об'єкт.