Солдат армії РФ покусав представника військової поліції: його засудили до 5 років

У російському Томську військовий отримав п'ять років колонії суворого режиму через покусання представника військової поліції. Про це повідомляє пресслужба 2-го Східного окружного військового суду.

Зазначається, що конфлікт між Сергієм Чебикіним та військовим поліцейським стався у військовому шпиталі.

Чебикін, «не бажаючи підкорятися законним вимогам співробітника військової поліції, один раз ударив його лезом туристичного ножа по руці. Потім під час спроби його затримання вкусив співробітника військової поліції за передпліччя», — повідомила пресслужба 2-го Східного окружного військового суду.

Сьогодні Томський гарнізонний військовий суд визнав Сергія Чебикіна винним у «опорі співробітнику військової поліції в умовах воєнного часу чи мобілізації» і призначив йому п'ять років колонії.

Також повідомляється, що у військового поліцейського, незважаючи на травми, проблем зі здоров'ям внаслідок сутички із солдатом не було.