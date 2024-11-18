Сили ППО збили 8 дронів-камікадзе — Повітряні сили

ППО збила 8 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти в ніч на 18 листопада запустили три ракети та 11 ударних дронів-камікадзе. Сили ППО збили вісім БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 18 листопада 2024 року (з 19.30 17 листопада) ворог атакував Сумську область двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору Курської області. Також з Курщини ворог випустив 11 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що сили та засоби протиповітряної оборони збили вісім дронів у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БПЛА — локально втрачені.



Раніше ми писали, що силами ППО армії РФ у Раменському міському окрузі Московської області відбито атаку безпілотника, що летів на Москву.