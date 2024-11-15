Росія за добу втратила 1520 військових і 11 танків

Обстріл ЗС РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати російської армії за минулу добу орієнтовно склали 1520 осіб особового складу та 11 танків. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Українські військові також знищили 21 бойову броньовану машину, 20 артилерійських систем та два засоби ППО.



До того ж бійці ЗСУ збили 34 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та ліквідували 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й 16 машин спеціальної техніки.



Раніше армія РФ за добу втратила 1690 солдатів та 64 артилерійські системи. Нагадаємо, ППО України збила 21 із 59 російських БпЛА.