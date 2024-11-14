Армія РФ за добу втратила 1690 солдатів і 64 артилерійські системи

Загальні бойові втрати російської армії за минулу добу орієнтовно склали 1690 осіб особового складу та 19 танків. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
До того ж українські військові знищили 51 бойову броньовану машину, 64 артилерійські системи, три РСЗВ і один засіб ППО.
Сили ППО України збили 4 ракети. Крім того, росіяни втратили 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 124 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Нагадаємо, днем раніше окупаційна армія Росії за добу втратила 24 танки та 1770 осіб.
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