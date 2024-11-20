Трамп найближчим часом проведе переговори з Путіним — Bloomberg

Найближчим часом Трамп поспілкується з Путіним Україною найближчим часом. Фото: Reuters

Незабаром новообраний президент США Дональд Трамп проведе переговори з главою Кремля Володимиром Путіним щодо повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.



Як зазначається, Джо Байден, який нещодавно дозволив Києву бити далекобійними балістичними ракетами ATACMS углиб Росії, дав Трампу ще один аргумент для переговорів. Дональд Трамп-молодший та інші члени команди Трампа стурбовані тим, що такий крок Байдена може призвести до ескалації конфлікту.



«Правдоподібніше пояснення полягає в тому, що Байден виявляє відповідальність, як один президент, який передає естафету іншому, навіть тому, кого він ненавидить», — зазначають журналісти видання.



Хоча надання таких систем істотно не змінить хід війни, цей крок має стратегічне значення в контексті майбутніх переговорів. Байден справді посилив позиції України, але також дав можливість Трампу мати важелі впливу майбутніх мирних переговорів.



З погляду зовнішньої політики, це рішення Байдена може бути також стратегічним кроком, щоб забезпечити підтримку України у довгостроковій перспективі та підготувати ґрунт для майбутніх переговорів з Москвою. Водночас Путін, ймовірно, незадоволений цим розвитком подій, оскільки він сподівається, що Трамп у разі повернення до влади послабить позицію України у переговорах.



Раніше Reuters з посиланням на джерела написав, що глава Кремля Володимир Путін готовий до переговорів, проте не згоден на територіальні поступки та вступ України до НАТО.