Трамп найближчим часом проведе переговори з Путіним — Bloomberg

Незабаром новообраний президент США Дональд Трамп проведе переговори з главою Кремля Володимиром Путіним щодо повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначається, Джо Байден, який нещодавно дозволив Києву бити далекобійними балістичними ракетами ATACMS углиб Росії, дав Трампу ще один аргумент для переговорів. Дональд Трамп-молодший та інші члени команди Трампа стурбовані тим, що такий крок Байдена може призвести до ескалації конфлікту.
«Правдоподібніше пояснення полягає в тому, що Байден виявляє відповідальність, як один президент, який передає естафету іншому, навіть тому, кого він ненавидить», — зазначають журналісти видання.
Хоча надання таких систем істотно не змінить хід війни, цей крок має стратегічне значення в контексті майбутніх переговорів. Байден справді посилив позиції України, але також дав можливість Трампу мати важелі впливу майбутніх мирних переговорів.
З погляду зовнішньої політики, це рішення Байдена може бути також стратегічним кроком, щоб забезпечити підтримку України у довгостроковій перспективі та підготувати ґрунт для майбутніх переговорів з Москвою. Водночас Путін, ймовірно, незадоволений цим розвитком подій, оскільки він сподівається, що Трамп у разі повернення до влади послабить позицію України у переговорах.
Раніше Reuters з посиланням на джерела написав, що глава Кремля Володимир Путін готовий до переговорів, проте не згоден на територіальні поступки та вступ України до НАТО.
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