У Верховній Раді назвали умови скасування графіків відключення світла в Україні

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Графіки вимкнення світла в Україні можуть скасувати до кінця тижня. Про це повідомив в ефірі «Київ 24» народний депутат України від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

«Я сподіваюся, я віритиму в те, що до кінця тижня нашим енергетикам вдасться зробити все можливе і неможливе для того, щоб українці 24 години на добу були зі світлом», — зазначив він.

За словами нардепа, на це можуть вплинути кілька факторів. Насамперед для скасування графіків важливо, чи буде в країні сонячна погода і чи дадуть відновлювані джерела енергії додатковий обсяг генерації. У такому випадку сонячні електростанції додадуть в мережах до 1 гігавата потужності і це дасть можливість вдень економити певний ліміт електроенергії.

«Тому впливатиме насамперед: сонячна погода, температура на вулиці яка буде, чи буде у нас збільшуватися споживання чи ні, і чи продовжуватимуться атаки на енергетичну інфраструктуру, тому що ми бачимо, що "Шахеди" фактично кожної доби летять», — додав Сергій Нагорняк.

Раніше повідомлялося, що 20 листопада з 06:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень електроенергії. Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.