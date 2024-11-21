У Криворізькій МВА розповіли про наслідки російського удару по місту

Наслідки російського удару по Кривому Рогу. Фото: Дніпро оперативний/Telegram

Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг сьогодні вранці поранено 13 людей, з них двоє дітей. Двоє людей перебувають у важкому стані. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

Він також зазначив, що зафіксовано попадання ракети до адміністративної будівлі.

«Почато аварійно-рятувальну операцію. На місці працюють всі оперативні та комунальні служби», — заявив Вілкул.

За попередніми даними, пошкоджено близько 10 житлових будинків.

Раніше повідомлялося, що Кривий Ріг сьогодні зазнав обстрілу з боку російських військ.