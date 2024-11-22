ГУР завдало ракетного удару по скупченню російських військ

ГУР завдало ракетного удару по ЗС РФ. Фото: кадр із відео

Розвідники ГУР виявили скупчення російських піхотинців на полігоні в Запорізькій області та запросили в ОУВ «Таврія» ракетний удар по координатах. Це підтвердив офіційний телеграм-канал ГУР МО України.







«Внаслідок атаки противник втратив взвод убитими та тяжко пораненими», — йдеться у звіті розвідки.



Російські загарбники зібралися на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоби відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації.



Нагадаємо, ГУР вразило командний пункт угруповання військ «Північ» ЗС РФ у Білгородській області.