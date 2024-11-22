ГУР завдало ракетного удару по скупченню російських військ

Розвідники ГУР виявили скупчення російських піхотинців на полігоні в Запорізькій області та запросили в ОУВ «Таврія» ракетний удар по координатах. Це підтвердив офіційний телеграм-канал ГУР МО України.
«Внаслідок атаки противник втратив взвод убитими та тяжко пораненими», — йдеться у звіті розвідки.
Російські загарбники зібралися на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоби відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації.
Нагадаємо, ГУР вразило командний пункт угруповання військ «Північ» ЗС РФ у Білгородській області.
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